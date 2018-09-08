بـ ” ليلة الدخلة ” .. زوج يعثر على زوجته شبه عارية مع عشيقها

تونس(صدى):

أقدمت سيدة تونسية على خيانة زوجها بـ ” ليلة الدخلة ” عقب زفافهما، حيث عثر الزوج على زوجته برفقة عشيقها وهي شبه عارية.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، أوضح الزوج أن زوجته أخبرته أنها ستتوجه للمسبح بقصد السباحة، وبعدها مباشرة توجهت والدته الى الفندق و جلبت له بعض الأغراض؛ لذا قام بالبحث عن زوجته فلم يعثر عليها.

حيث قرر الزوج أن يتصل بزوجته؛ ليتفاجئ بأن رنة الهاتف كانت بالغرفة التي بجانبه، وقام بكسر الباب واقتحام الغرفة؛ ليجد زوجته شبه عارية مع عشيقها.

من الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالقيروان قضت بالسجن لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف و300 دينار، في حق الزوجة وعشيقها.