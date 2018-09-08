غياب ثلاثي الأهلي يعرض النادي لغرامة

نواف السالم(صدى):

تجاهل المدير الفني لنادي الأهلي، الأرجنتيني بابلو غويدي، ثلاثي الفريق مصطفى بصاص ورائد الغامدي والحارس أحمد الرحيلي؛ حيث رُفض إجراء مخالصات مالية خلال الفترة الماضية، أو منحهم فرصة الإعارة أو الانتقال خلال فترة التسجيل الماضية، إلا بعد استلام كامل مستحقاتهم المالية.

ويهدد هذا الأمر، بفرض غرامة على النادي خلال الفترة المقبلة حسب لوائح الاحتراف، خاصة أن اللاعب المحترف لابد أن يشارك في جزء من المباريات الرسمية، أو يحق له فسخ عقده والمطالبة بحقوقه كاملة ودفع غرامة على النادي.

وعلى جانب آخر، واجه الأهلي نادي الوحدة في مباراة ودية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية؛ حيث غاب عن المباراة الودية 8 لاعبين بسبب مشاركة 5 لاعبين مع المنتخب الوطني، بالإضافة إلى التحاق المحترفين الأجانب كعمر السومة وباولو دياز ودجانيني تفاريس مع منتخبات بلادهم.