لجنة التحقيق تكشف وجود خلل بـ ” سور الهجرة “

نايف السالم(صدى):

أعلنت لجنة التحقيق في واقعة ” سُوَر الهجرة ” الذي سقط على موظفي الإرشاد في محطة حجاج الهجرة، أن هناك خللاً في السور الجداري الذي تم تشييده وبناؤه قبل انتهاء الموسم الأول لحج هذا العام.

وعن الخدمات الصحية التي تم تقديمها للمصابين، فإن التحقيقات كشفت عن قصور الخدمات المقدمة لهم بعد الواقعة مباشرة؛ والتي تسببت بنقل المصابين بين عدد من المستشفيات؛ لغياب الكوادر الطبية والفنية.

ومن جانبها،دعت لجنة التحقيق من الجهات المعنية، بتزويدها بالإجراءات الإدارية التي تمت لإنشاء السور الجداري وتشييده على مسافة قاربت ٨٠ م وارتفاع قارب الثلاثة أمتار.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن اللجنة قامت باستدعاء عددًا من العاملين في محطة استقبال الحجاج بالهجرة؛ وذلك لاستكمال التحقيقات قبل رفع التقرير النهائي لإمارة منطقة المدينة المنورة.

وشيع جموع المصلين بالمسجد النبوي الشريف، جثمان ضحية واقعة الصور الجداري بمحطة حجاج الهجرة بكيلو 9، ليُوارى في بقيع الغرقد.

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