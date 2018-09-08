” أبل ” تزيل أشهر تطبيقاتها بسبب التجسس

علي القحطاني (صدى):

أقدمت شركة أبل، أمس الجمعة، على حذف وإزالة التطبيق الأول على قائمة التطبيقات المدفوعة في متجرها ” ماك آب ستور ” “Adware Doctor ” لانتهاكه خصوصية المستخدمين.

واتضح أن التطبيق المذكور، يسجل سرًا بيانات مستخدمين وسجلات تصفحهم وإرسالها إلى أحد الخوادم في الصين، رغم أنه حاصل على تقييم ” 5 نجوم ” من أغلبية المستخدمين، إلى جانب موافقة أبل.

وأوقف الخادم الموجود بالصين حاليًا بسبب انتهاكات الخصوصية والشك في تصرفاته المريبة، بينما هناك إمكانية إعادة تشغيله مجددًا في المستقبل.