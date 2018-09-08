نجم أتليتك بلباو يؤكد: الريال لم يتأثر برحيل رونالدو

ماجد محمد(صدى):

أوضح أنييجو مارتينيز مدافع فريق أتلتيك بلباو، أن رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الإسباني الذي سيواجه فريقه يوم السبت المقبل، لم يؤثر على الفريق.

وصرّح ” مارتينيز ” قائلًا: ” نحن جميعًا ندرك ما قدّمه رونالدو لريال مدريد، فكل تلك الأهداف من الصعب أن يسجلها لاعب واحد فقط ” ، مضيفًا: ” لكننا الآن نشاهد ريال مدريد مختلفًا، والنتائج تؤكد ذلك، هم يؤدون بشكل جيد. ”

واختتم: ” كنت مع لوبيتيجي (مدرب الريال الحالي) في صفوف المنتخب الوطني، وهو مدرب عظيم، من المؤكد أن الريال معه سيكون جيدًا، لكننا نقدم أفضل ما لدينا أمام الريال في ملعبنا سان ماميس، هذه ليلتنا، وجميعنا يطمح في الفوز. “