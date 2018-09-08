رئيس الشورى يجري عملية جراحية ناجحة

نايف السالم(صدى):

يخضع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في الفترة الحالية، للعلاج بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ فيما تلقى عددًا من الاتصالات من عدد من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الشورى، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عامّ المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وأصحاب المعالي الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى ومنتسبيه على سؤالهم واتصالاتهم للاطمئنان على صحته.