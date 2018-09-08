عدد حالات الطلاق كل ساعة في المملكة

حمود العنزي (صدى):

سجلت حالات الطلاق في المملكة ارتفاعًا سنويًا إلى أكثر من 46300 حالة، بمعدل يصل إلى نحو 129 حالة يوميًا و5 حالات كل ساعة.

ويعود انتشار الطلاق في المملكة إلى عدة أسباب تتمثل في ” عدم قيام الزوج بواجباته الدينية تجاه زوجته، واختيار الزوجة على أساس الشكل والجمال فقط دون مراعاة الخلق والدين، وكثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تسبب الشك بين الزوجين ” .

كما يتسبب إهمال بعض الزوجات لواجباتهن الزوجية في حالات الطلاق، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمنهج التأديب الرباني في إيقاع الطلاق وهو الصبر ثم الهجر ثم التحكيم.