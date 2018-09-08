ملثمون يعتدون على معلم أمام طلابه بجدة

نايف السالم(صدى):

تعرض معلم في إحدى المدارس الثانوية شرق محافظة جدة، إلى اعتداء من قبل مجموعة من المجهولين الملثمين فور وصوله إلى مدرسته الأربعاء الماضي.

وانقض الملثمين على المعلم بالضرب المميت أمام طلابه، حتى سقط أرضًا على إثر إصابته، فيما سرق الملثمين جواله ولاذوا بالفرار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبها أحالت إدارة المدرسة القضية إلى مركز شرطة السامر، مؤكده أنها تخلي مسؤوليتها من هذا الحادث وأي اعتداء آخر، مطالبة بالقبض على الجناة الذين لم تستطع التعرف على هويتهم وتطبيق أقصى عقوبة عليهم.

كما ناشدت إدارة المدرسة الجهات المختصة بضرورة وجود دوريات أمنية أمام المدرسة صباحًا ووقت نهاية الدوام؛ حفاظًا على سلامة الطلاب ومنسوبيها، لافته إلى أن أحد جيران المدرسة رصد لوحة السيارة التي استخدمها الملثمين وتبين أنها مستأجرة.