146 وظيفة صحية شاغرة بوزارة الداخلية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية، 146 وظيفة صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي للجنسين، بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف المطلوبة تحت مسميات:

طبيب استشاري (طب الأسرة والمجتمع).

طبيب نائب (عدة تخصصات).

طبيب مقيم (الطب البشري).

طبيب مقيم (طب الأسنان).

صيدلي قانوني.

رئيس تمريض.

أخصائي جودة.

أخصائي غير طبيب (أشعة).

أخصائي غير طبيب (وبائيات).

أخصائي غير طبيب (تغذية).

أخصائي غير طبيب (إدارة صحية).

أخصائي غير طبيب (مختبرات طبية).

أخصائي غير طبيب (تمريض).

أخصائي غيب طبيب (إحصاء طبي).

فني (مساعد طبيب أسنان).

فني (تمريض).

فني (سجلات طبية).

فني (مساعد صيدلي).

فني (مراقب صحي).

فني (أشعة).

فني مختبرات طبية).

فني (احصاء طبي).

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تتمثل في ” السيرة الذاتية، صورة من المؤهلات العلمية، صورة من إثبات الهوية، وبطاقة التسجيل والتصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية سارية المفعول ” .

وعن طريقة التقديم، لفتت إلى أنه سيتم إرسال الطلبات متضمنة المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني الــــــتالي من هــــــــــنـــــا ، أو تسليمها يدويًا بمقر الإدارة العامة للخدمات الطبية شارع العليا العام – حي الصحافة الدور الأرضي الإدارة العامة لصحة السجونفي موعد أقصاه أسبوعين .