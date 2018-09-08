وفاتين وإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع بالقصيم

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة وإصابة بمرض فيروس ” كورونا ” خلال هذا الأسبوع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وأوضحت الوزارة أن ستيني من بريدة توفى إثر تعرضه لهذا الفيروس، والذي تم تصنيف عداوه بحالة أولية مكتسبة، كما توفى خمسيني من ذات المدينة ولكن ما زال تصنيف عدواه تحت التقصي.

وكما أضافت أنه تم تسجيل إصابة سيدة من البكيرية بالقصيم في الخمسين من عمرها بالفيروس، خلال الأسبوع الوبائي 36 لعام 2018، وتم تصنيف عدواها بحالة أولية مكتسبة وما زالت حالتها تحت العلاج.

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