إتلاف كميات كبيرة من المعسلات والتبغ بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

شنت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين في مكة المكرمة، أولى جولاتها الميدانية في العاصمة المقدسة؛ لضبط المخالفين بمشاركة فرق من أمانة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة والاستثمار.

ونفذت اللجنة جولات تفتيشية على نقاط التبغ والشيش والمعسلات، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 350 كيلو جرام من المعسل مجهول المصدر.

وأضاف المتحدث باسم صحة مكة المكرمة، أنه تم ضبط كميات كبيرة من المعسلات والسجائر الإلكترونية ونكهات معسل صناعية ودخان مستورد، لافته إلى أنه تم تحرير محاضر مع فرض غرامات مالية بأكثر من 100 ألف ريال.