بالفيديو.. ” إلهام علي ” تكشف حقيقة طردها من المملكة
كشفت الفنانة السعودية إلهام علي والتي تقيم في البحرين، حقيقة طردها من المملكة وسط الأنباء المتداولة حول هذا الأمر.
وأوضحت ” إلهام علي ” أنها صورت من قبل عدة أعمال في المملكة بشكل طبيعي ولكنها ليست مضطرة دائمًا للرد على الشائعات.
واستنكرت في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتطبيق ” سناب شات ” نفاق بعض الناس وعدم احترام الخصوصية، قائله إنها فوجئت بمجموعة فتيات يطلبن التصوير معها بأحد المولات وقبلها كانت إحداهن تقول ” هذه هي الفنانة المطرودة من السعودية ” .
يُذكر أن إلهام علي انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في المسلسل السعودي ” بشر ” ، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19457 ] نشر منذ 30 دقيقة
ما نبي بوستك وخليها لك لكن ما قلتي انت فعلا مطروده والا غير مطروده