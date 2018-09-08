بالفيديو.. ” إلهام علي ” تكشف حقيقة طردها من المملكة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة السعودية إلهام علي والتي تقيم في البحرين، حقيقة طردها من المملكة وسط الأنباء المتداولة حول هذا الأمر.

وأوضحت ” إلهام علي ” أنها صورت من قبل عدة أعمال في المملكة بشكل طبيعي ولكنها ليست مضطرة دائمًا للرد على الشائعات.

واستنكرت في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتطبيق ” سناب شات ” نفاق بعض الناس وعدم احترام الخصوصية، قائله إنها فوجئت بمجموعة فتيات يطلبن التصوير معها بأحد المولات وقبلها كانت إحداهن تقول ” هذه هي الفنانة المطرودة من السعودية ” .

يُذكر أن إلهام علي انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في المسلسل السعودي ” بشر ” ، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.