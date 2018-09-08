السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لمتسببي حوادث الوفيات

عادل الحربي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، معاقبة كافة مرتكبي لحوادث المرورية المفرطة والتي تنتج عنها وفاة أو تعطيل منفعة أوزوال عضو، بالسجن لمدة لا تتجاوز 4 سنوات مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وأوضحت المديرية أن هذه العقوبة تأتي وفق تعديلات نظام المرور، والذي سيعاقب على إثره مرتكبو الحوادث المرورية التي تتسبب في إصابة فرد تتجاوز مدة شفاءه 15 يومًا بالسجن مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالعقوبتين.

كما أشارت إلى أنه سيتم إشعار النيابة العامة بالحوادث المرورية التي يترتب عليها حق عام، أما الحوادث التي يترتب عليها حق خاص، فسيتم إيقاف المتسبب في الحادثة مدة لا تتجاوز 24 ساعة ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أوما يضمن الوفاء بالحق الخاص، وإذا لم يستطع تقديمها سيتم إحالته للمحكمة المختصة.

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