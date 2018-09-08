بالفيديو.. الرئيس اليمني يؤكد: حذرنا الحوثي ورفض عروضنا

فهمي محمد(صدى):

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، تحيته إلى وفد اليمن في جنيف، مؤكدًا أنه يعرف على ماذا يحاور وهو مشروع اليمن الجديد الاتحادي المكون من 6 أقاليم والذي اتفق عليه في الحوار الوطني.

كما أشار الرئيس اليمني خلال كلمته منذ قليل، أنه أبلغ زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بأنه لن يسمح باستنساخ تجربة إيران في اليمن.

وأضاف أنه تم العرض عليه بإقامة جامعة في صعدة لتدريس ” الزيدية ” مثلما جامعة الأحقاف في حضرموت، و جامعة الإيمان في صنعاء، وجامعة الشرعية في الحديدة، لكنه لم يوافق على ذلك.