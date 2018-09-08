تحذير من أمطار رعدية وزخات برد على 5 مناطق

الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، 5 مناطق من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة.

وأوضحت الهيئة العامة أن المناطق تتمثل في منطقتي الباحة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الجنوبية منها، بالإضافة إلى منطقة ” جازان ” وتشمل ” الخوبة، وادي الحياة، فيفا، الريث، هروب، العارضة، ابوعريش، بيش والأجزاء المجاورة ” .

وأَضافت منطقة ” عسير ” وتشمل ” أبها، رجال ألمع، بارق محايل، المجاردة، بالسمر، بالحمر، تنومة، النماص، ظهران الجنوب، الحرجة، الربوعة والأجزاء المجاورة لها ” ، ومنطقة ” مكة المكرمة ” وتشمل ” الهدا، مدركة، السيل، وادي النعمان، تمتد إلى العاصمة المقدسة، الكامل ومرتفعات المنطقة ” .