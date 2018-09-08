رحلة اغتصاب لمدة 9 أشهر.. فتاة تروي تفاصيل خطفها والاعتداء عليها

واشنطن(صدى):

تعرضت فتاة أمريكية إلى حادث خطف واغتصاب استمر لمدة 9 أشهر متواصلة منذ 5 سنوات، من قبل رجل مهووس.

وروت الشابة أبيجيل هرنانديز، تفاصيل خطفها واغتصابها والذي تم عام 2013، موضحه أنها خلال عودتها من المدرسة قام رجل يدعى ناثانيل كيبي باختطافها.

وأضافت ” هرنانديز ” أن الجاني قام باحتجازها والاعتداء عليها جنسيًا بشكل يومي، حيث كان يخصص حفل يومي للاغتصاب تحت تعذيبها وإجبارها على ارتداء ” طوق كلب “.

كما أشارت إلى أنه استمر في اغتصابها يوميًا لمدة 9 أشهر، ليقرر إطلاق سراحها في يوليو 2014، قائله ” حينما سمح لي المُغتصب بالخروج، لم تكن هناك سيارات قادمة في أي اتجاه، كان طريقًا صعب، ولكن عندما استطعت الوصول إلى عتبة باب منزلي، وشاهدت أهلي، ظليت أردد: أمي أبي، لقد أفلتني ” .

وعن مصير الجاني، تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض عليه في منزله واعترف بجريمته، ويقضي عقوبته حاليًا في السجن بتهمتي بتهمتي الاعتداء الجنسي والخطف.