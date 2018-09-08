بعد الإساءة له.. ترامب يطالب بالتحقيق مع ” نيويورك تايمز “

واشنطن(صدى):

أثار مقال نشرته صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية خلال الساعات الماضية، غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب الرئيس الأمريكي وزير العدل جيف سيشنز بفتح تحقيق مع الصحيفة بعد هذا المقال الذي نشرته على لسان مسؤول في الحكومة الأمريكية، والذي أكد خلاله أن ترامب لا يستطع القيام بمهام منصبه.

وأكد ” ترامب ” أنه سيتخذ إجراء قانوني ضد الصحيفة في الساعات القليلة القادمة، لافتًا إلى أنه يجب التحقيق في ذلك المقال حيث يتعلق الأمر بالأمن القومي.