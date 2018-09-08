نواف العابد يعود إلى التدريبات الجماعية للهلال

ماجد محمد(صدى):

يعود لاعب خط وسط نادي الهلال نواف العابد، إلى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين، وذلك بعد إجراء جراحة في أسفل البطن.

وأوضحت مصادر أن نواف العابد لا يحتاج إلى تدخل جراحي جديد أسفل البطن، لافته إلى أنه يخضع إلى برنامج تأهيلي في النادي بعد الفحوصات التي أجراها مؤخرًا في برشلونة.

يُذكر أن العابد أجرى عملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس، يناير الماضي، ولكن الآلام عادت مرة أخرى للاعب في المران الأول بعد رجوع الفريق من معسكر النمسا أغسطس الماضي.