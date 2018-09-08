مع استمرار الحوادث.. ” بلدية بارق ” تؤكد: طريق المدخل ليس مسؤوليتنا

أبها(صدى):

تفاعلت بلدية محافظة بارق مع المطالبات المتزايدة للبلدية بتنفيذ ازدواجية الطريق العام من ” المربع إلى جبال عليه ” ، الذي شهد عدد من الحوادث آخرها مصرع شخص وإصابة 5 آخرين أمس.

وأكدت البلدية أن ازدواجية بداية حدودها الإدارية من الجهة الجنوبية ليس من مسؤوليتها، لافته إلى أن هذا الطريق يتبع لفرع وزارة النقل بعسير.

كما أوضحت في بيان لها، أن الازدواجية المنفذة من الطريق المؤدي لفرع جامعة الملك خالد بتهامة من قبل البلدية جاء بناءً على التوجيهات الصادرة من الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير؛ لخدمة فرع الجامعة.

وكانت تزايدت المطالبات بتنفيذ ازدواجية الطريق، لما يشهده من حوادث عدة تودي بحياة الأفراد، وكان آخرها حادث تصادم ثلاث مركبات واحترقها على كوبري عمساء جنوب المحافظة، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة خمسة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى إغلاق طريق محايل – جدة.