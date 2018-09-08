آل سويلم يوجه الشكر لـ ” آل الشيخ ” .. ويؤكد: نحن في عصر الحزم
وجه رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم السبت، الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بعد سماحه للأندية بثمانية لاعبين أجانب.
وأكد ” آل سويلم ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن نادي النصر مثل غيره من الأندية أحضر محترفين أجانب وذهبوا لمعسكرات وطنية.
وقال ” النصر مثل غيره أحضر محترفيه، وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات! لاتستغربون غداً قد يطالبون بإيقاف الدوري بسبب إصابة أحد لاعبيهم! ” .
كما أضاف ” لم اسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادي معين! لكن نحن في عصر الحزم والعزم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 40 دقيقة
من اراد الهياط قال في زمن الحزم الرياضة فكرتها يهودية كيف يكون فيها حزم وعزم ..