آل سويلم يوجه الشكر لـ ” آل الشيخ ” .. ويؤكد: نحن في عصر الحزم

طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم السبت، الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بعد سماحه للأندية بثمانية لاعبين أجانب.

وأكد ” آل سويلم ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن نادي النصر مثل غيره من الأندية أحضر محترفين أجانب وذهبوا لمعسكرات وطنية.

وقال ” النصر مثل غيره أحضر محترفيه، وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات! لاتستغربون غداً قد يطالبون بإيقاف الدوري بسبب إصابة أحد لاعبيهم! ” .

كما أضاف ” لم اسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادي معين! لكن نحن في عصر الحزم والعزم ” .