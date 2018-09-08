بالصور.. روسيا تقضي على أمال تركيا بهدفين في دوري الأمم الأوروبية

نواف السالم(صدى):

تقدم المنتخب الروسي في بداية مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين بنتيجة 2 – 1 على مضيفه منتخب تركيا اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية.

حمل الهدف الروسي الأول توقيع نجم المنتخب ” دينيس تشيريشيف ” في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل ” سيردار عزيز ” لتركيا في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1.

وأحرز اللاعب ” أرتيم دزيوبا ” هدفا مباغتًا للمنتخب الروسي في الدقيقة 49، في بداية الشوط الثاني ليقوده لحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا منتخب السويد.

ويأتي هذا الفوز، ليبرهن المنتخب الروسي عن عزمه مواصلة نتائجه الجيدة التي حققها في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي جرت بملاعبه هذا الصيف وشهدت صعوده لدور الثمانية.