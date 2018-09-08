تفاصيل شروط وأليات نقل المعلمين والمعلمات للكادر الإداري

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن فتح فترة التقديم للنقل من الكادر التعليمي إلى الكادر الإداري، مرة واحدة في العام، وذلك اعتبارا من 1-2 إلى 30-3 من كل عام هجري عبر نظام الخدمة الذاتية في نظام فارس و لن يقبل أي طلب خارج هذه الفترة .

وتضمن ” التعميم ” ضوابط وشروط النقل من الكادر التعليمي إلى الكادر الإداري وهي ” أن يكون المتقدم على رأس العمل، وألا تقل الخدمة عن ثلاث سنوات في التعليم، ألا يكون في قضية قائمة.

وبيّن ” التعميم ” ، أنه يتم إستقبال الطلب لفترة واحدة تبدأ من 1/2إلى 30/3 من كل عام هجري، ويكون النقل على وظيفة إدارية لاتجاوز المرتبة (السادسة) وتكون من وظائف التشكيلات المدرسية.

وأردف ” التعميم ” ، أن يكون هناك إقرار خطي من صاحب الطلب مصدق من جهة العمل يتضمن موافقته على النقل إلى وظيفة إدارية بالمرتبة ( السادسة) وعلى مايترتب على نقله من نقص في الراتب، بالإضافة إلى إرفاق جميع الأوراق المطلوبة (بيان بخدمات المعلم/هـ شاملا جميع العلاوات، صورة المؤهل العلمي، صورةالهوية الوطنية، الإقرار الخطي، مشهد يفيد عدم وجود قضية قائمة عليه).

وأكد ” التعميم ” ، على ضرورة موافقة الرئيس المباشر وصاحب الصلاحية بالجهة على الاستغناء بدون بديل ودون احتسابه في الاحتياج للعام المقبل، وموافقة الجهة التي سيتم النقل إليها في حال تغيرت الجهة، وموافقة صاحب الصلاحية بالوزارة.

وأوضح ” التعميم ” إلى ألية التحويل للعمل الإداري وهي ” أن يتقدم صاحب الطلب عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس مع إرفاق المسوغات وترسل لصاحب الصلاحية في الجهة و تتم دراسة الطلب من الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة.

وشملت أليات التحويل أيضًا، موافقة صاحب الصلاحية في الشؤون المدرسية يتم رفع الطلب إلى الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالوزارة لإستكمال إجراءات النقل، وأن يتم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لإبداء مرئياتهم في تقله ومن ثم صدور القرار بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية و في حال عدم وجود وظيفة للنقل يعتذر لصاحب الطلب.