بالصور.. الجيش اليمني يعترض زورق حوثي مفخخ

فهمي محمد(صدى):

ضبط التشكيل البحري في المنطقة الخامسة للجيش اليمني، زورق مفخخ سيرته مليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر.

وأفاد مصدر عسكري، بأن الزورق المفخخ بعبوات ناسفة كان يسير بسرعة عالية يتجاوز 35 ميلاً في الساعة، في طريقه إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأضاف أن هدفه كان اعتراض أحد السفن التجارية هناك، مؤكدًا أنه تم اعتراضه وإيقافه في أحد الجزر غير الآهلة بالسكان من قبل الفرق العسكرية البحرية.