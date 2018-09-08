بالفيديو.. القوبعية تكتسي باللون الأبيض بعد تساقط كثيف للبرد

نايف السالم(صدى):

هطلت اليوم الجمعة أمطار شملت هطلت اليوم أنحاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة.

أظهر مقطع فيديو لحظة تساقط البرد بشكل كثيف على القوبعية شمال منطقة مكة المكرمة.

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك .