إقالة قائد الشرطة بعد إطلاق 3 صواريخ نحو مطار البصرة

بغداد(صدى):

كشف مسؤول بمطار البصرة، اليوم السبت، إن هجومًا بالكاتيوشا لم يعطل الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المدينة، فيما أطلق 3 صواريخ نحو المطار لم تتسبب في وقوع أي ضحايا.

وفي السياق نفسه، أقيل قائد شرطة البصرة، على خلفية الأحداث الجارية منذ أيام، كما أعلنت الحكومة العراقية حالة تأهب قصوى في بغداد وحظر تجوال في البصرة، ودخلت قوة خاصة كبيرة المدينة لفرض الأمن في المدينة.

ونشر جهاز مكافحة الإرهاب قواته حول المقار الحكومية والمصارف ومؤسسات الدولة في البصرة، بينما ترأس رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماعًا في قيادة العمليات المشتركة ووجه القوات الأمنية في البصرة بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفرض القانون.