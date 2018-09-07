بالفيديو.. مراحل النهضة التعليمية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى الآن

عادل الحربي (صدى):

نشر حساب التواصل الحكومي عبر موقع ” تويتر ” ، مقاطع فيديو لنهضة التعليم الأولى في عهد الملك عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، وكذلك جزء من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” لمنسوبي التعليم، وكذلك جزء من كلمة عن التعليم قالها الملك فهد ” رحمه الله ” .

وجاء في الفيديو الخاص بملامح النهضية التعليمية في عهد الملك المؤسس، أن افتتاح المدارس والمعاهد كان من أهم ما عني به الملك عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، إيمانًا بأن التعليم هو سبيلنا لبناء أجيالنا، كما ظهر ما يعرف بـ ” الكتاتيب ” قبل النهضة التعليمية التي نعيشها في الوقت الحاضر.

وأكد الملك سلمان ” حفظه الله ” في كلمته لمنسوبي التعليم عام 2015، أن التعليم في تطور كامل منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى الآن، وأن كل منطقة فيها جامعة أو جامعتين أو ثلاثية كما أن المدارس في مكان.

كما ذكر الملك فهد ” رحمه الله ” أن القفزة التعليمية التي حدثت في المملكة لا توجد في بلد آخر، لعدة أسباب وهي: أن الدولة لم تبخل بشيء على التعليم، كما أن المواطن ساهم في خدمة العلم ومنهم من دفع إلى أن تكون حصيلته العملية جيدة جدًا.