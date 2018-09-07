بالصور.. ضبط منشآت تجارية مخالفة لنظام بيع التبغ خلال حملة تفتيشية بالرياض

حمود العنزي (صدى):

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في ” برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية ” بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة، حملة لضبط مخالفات نظام بيع التبغ في المنشآت التجارية.

جاءت تلك الحملة بمشاركة عدد من الجهات هي ” وزارة الصحة، أمانة مدينة الرياض، وزارة العمل، شرطة الرياض، وزارة التجارة والزكاة والدخل ،والدفاع المدني، ووزارة التجارة ” ، وتمكنت من ضبط ورصد العديد من المخالفات خلال الجولات التفتيشية بعدد من المنشآت التجارية، في حي البطحاء.

وأسفرت ” الحملة ” ، عن إتلاف أكثر من ” 700 ” كيلوجرام من منتجات التبغ المخالفة وتنوعت المخالفات في بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ وعرض السجائر في ” استاند ” أمام الزبائن.

كما داهمت ” الحملة ” ، مستودعات يتم فيها تخرين ” التنباك ” وكمية كبيرة من السجائر المخالفة ومنتجات أخرى غير مرخصة ومجهولة المصدر (بيع السجائر في عبوة أقل من عشرين سيجارة والدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي من منتجات التبغ)، حيث تمت مصادرتها وإتلاف كامل المضبوطات.

ومن جانبها قالت الدكتورة ” دلال البراهيم ” مديرة برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض ومنسقة أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض، إن اللجنة مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل يومي ولن تتهاون مع أي منشأة مخالفة من خلال تطبيق العقوبات والغرامات المالية على المخالفين.

والجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور ” توفيق الربيعة ” دشن مؤخرًا تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة.

ويتيح ” التطبيق ” الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع ” كونه يعـد إعلانًا بطريقة مباشرة ” أو لمن هم أقل من 18 سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.