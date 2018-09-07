بالفيديو.. مختص بشؤون التوطين يطرح حلاً للقضاء على المشاكل العمالية

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور وحيد بغدادي كاتب ومهتم بشؤون التوطين أن بعض الشركات تستغل المادة 77 لاستبدال المواطن السعودي ، مبينا أنها تعد ثغرة من ثغرات قانون العمل.

وقال ” بغدادي ” خلال برنامج ياهلا المذاع على روتانا خليجية: ” في بعض القطاعات نجد تكدس من الجنسيات مع غياب أبناء الوطن، فإذا كان الرئيس من جنسية معينة، قلب الشركة مستعمرة من ذات الجنسية، وفي حال الدخول على ملفاتهم الوظيفية تجدهم خريجين نفس الجامعة ونفس الفترة

وتابع بغدادي: رؤساء الشركات يصرون على عدم العمل مع السعوديين و ضخ ذات الجنسية ، فبعض الشركات نجد 70 و80%من نفس جنسية الرئيس ، مؤكدا أن منهجية نطاقات أراها غير سليمة ، لأنها تركز على الكم وليس الكيف ، فعند توطين القطاعات يأخذ القطاع الوظائف الدنيا ويوظف عليها السعوديين ، ويظل على رأسهم المادة 77 والمادة 80 وهي المادة التي تستغلها الشركات لاستبدال السعودي في أي وقت مع إعطائه مرتبات ضعيفة.

وأشار المختص بشؤون التوطين إلى أن المادة 70 تعطي القطاع الخاص حرية الفصل أراها ثغرة في قانون العمل، مبينا أنه تناقش مع أحد المسئولين كان المبرر أن بعض الشركات الصغيرة لديها خلل في الدوام وتضطر إلى تقليص العمل إلى 2 غير سعوديين ، مؤكدا أن التعميم مرفوض وليس هذا الأمر في كل الشركات.

وأضاف أن القانون لايمكن تغيره لكن يمكن تصحيحه، ويفترض أن يكون هناك نظام إلكتروني يربط بين الشركات والوزارة ترفع من خلاله أسباب فصل الموظف ، ويترك المجال للوزارة أن تقرر هل المستندات والمبررات مقنعة أم لا وذلك لحل 80%من المشاكل العمالية .