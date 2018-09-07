بالفيديو .. شاب يخطف الأضواء بتعبيرات وجهه الساخرة على خطاب ترامب

واشنطن(صدى):

خطف شاب مجهول الأضواء من الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وكان الشاب يقف وراء ” ترامب ” أثناء إلقائه خطابًا حماسيًا في ولاية ” مونتانا ” ، حيث كشفت تعبيرات وجهه رأيه فيما يقول الرئيس.

وكان ” ترامب ” يخطب أمام حشد من أنصاره في مدينة ” بيلينغز ” بولاية مونتانا، وبدا من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل أن الشاب ضحك وارتسمت علامات الاستغراب والسخرية على وجهه أكثر من مرة، من كلام ترامب حول القضايا الراهنة.

ومن جانبها توجهت موظفة نحو الشاب وتحدثت إليه، وطلبت منه مغادرة مكانه خلف الرئيس وأخذت هي مكانه، ما أثار حفيظة متابعين رأوا أن المقربين من الرئيس صاروا أكثر صرامة في مواجهة مثل هذا الموقف.