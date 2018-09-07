بالصور.. هتان باهبري يعود لمعسكر المنتخب والأخضر يواصل استعداداته لودية بوليفيا

نواف السالم(صدى):

انتظم لاعب وسط المنتخب الوطني الأول هتان باهبري في صفوف معسكر المنتخب المقام حاليًا في العاصمة الرياض، والذي يأتي ضمن المعسكر الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 ، بعد أن منحه المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي فرصة للخروج من المعسكر يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في عزاء خاله.

ميدانيًا، واصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي بحصة تدريبية مسائية أجريت على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد.

وبدأت الحصة بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء والسرعات، بعدها تمرين التمرير في مسافات مختلفة، ليشرع بعدها بيتزي تمرين ترفيعي، واختتمت الحص بالتدريب على التسديد.

على صعيد متصل، أكتفى لاعب الوسط محمد الكويكبي بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي في النادي الصحي لشعوره ببعض الألم في العضلة الضامة.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا السبت تدريباته في تمام السابعة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد، استعدادًا لمواجهة منتخب بوليفيا وديًا الاثنين المقبل.