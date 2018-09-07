للمرة الخامسة رجل يغتصب امرأة أمام طفلتها بعد إطلاق صراحه بـ3 أيام

لندن(صدى):

نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، قصة مثيرة للغربة حيث قام أحد المجرمين المتهمين بجرائم إغتصاب يدعى ” كارل هارتلي ” بمهاجمة الضحية الخامسة له بعد 3 أيام فقط إطلاق سراحه.

كان ” كارل ” اعتقل بعدما اغتصب أربع سيدات وحيدات، وكان يتم إطلاق سراحه في كل مرة، وارتكب جريمته المعتادة للمرة الخامسة واغتصب سيدة أمام طفلتها البالغة من العمر 3 أعوام.

ومن جانبه وصف رجال الشرطة ” هارتلي ” ، بأنه واحد من أخطر الحيوانات المفترسة الجنسية، حيث رأوا أنه يجب أن يسجن مدى الحياة.

وكان ” هارتلي ” نفذ جريمته البشعة أول مرة في فبراير 2014 بعد أن تبع امرأة في حالة سكر من حانة في ” ويكفيلد ” غرب يوركشاير، وقام باغتصابها، وقد ربطته أدلة الحمض النووي بالجريمة، وتم إلقاء القبض عليه، وادعى ” هارتلي ” أن هذا كان توافقيًا وأطلق سراحه بكفالة.

وأما ضحيته الثانية فكانت في مايو 2014، بعد أن انتظرها خارج ملهى ليلي، وبعد القبض عليه خاصة بعد تسجيل الدوائر التلفزيونية المغلقة تم إطلاق سراحه بكفالة، وتكرر ذلك مع امرأتين أخريين لم يثبت عليه الهجوم عليهما.

ومضى ” هارتلي ” في خرق شروط الكفالة، وقام باغتصاب أم شابة في منزلها في ” ليدز ” غرب يوركشاير، وفي حضور ابنتها الصغيرة.

وقال المدعي ” فيليب ستاندفاست ” ، إن هارتلي ترك بطاقته التجارية وراءه، وهذه المرة فإن التهمة ثابتة.