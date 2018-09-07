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هل يلزم ذكر مبلغ تقاعد الوالد بحساب المواطن بعد وفاته؟

هل يلزم ذكر مبلغ تقاعد الوالد بحساب المواطن بعد وفاته؟
عادل الحربي (صدى):

وجَّهت مواطنة، سؤالًا إلى برنامج حساب المواطن، يفيد بوفاة والدها وأصبح يصرف لها من تقاعده، مضيفة : هل يلزم أن تذكر مبلغ التقاعد في حساب المواطن.

وأوضح حساب خدمة العملاء لحساب المواطن بموقع ” تويتر ” ، أنه لابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل، واختيار نوع الدخل ” راتب تقاعدي ” ومصدر الدخل يتم اختياره حسب مصدر الجهة ” مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد ” .


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