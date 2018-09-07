بالصور.. إتلاف 5 مصانع خمور وضبط براميل مدفونة وقوارير خمور بعسير

أبها(صدى):

أتلفت دوريات إدارة المجاهدين بمنطقة عسير، خمسة مصانع للخمور، فيما عثرت على براميل مدفونة بباطن الأرض وقوارير جاهزة للترويج سعة 2273 لترًا تقريبًا من الخمور، في يومين فقط.

وتفصيلًا، صرَّح المتحدث الرسمي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، سعيد بن جرمان آل مريح، بأن دوريات المساندة والمهمات بالمنطقة نجحت في اليومين الماضيين في إتلاف 5 مصانع للخمور للمرة السابعة على التوالي، وذلك أثناء تمشيطها المستمر لتتبع وملاحقة مروّجي المخدرات ومصانع الخمور بوادي عدوان شمال مدينة أبها بني مالك.

كما أوضح ” آل مريح ” ، أن الدوريات عثرت على براميل مدفونة بباطن الأرض وقوارير متنوعة جاهزة للترويج سعة ” 2273 ” لتراً تقريباً من الخمور، تديرها مجموعة من الأفارقة مجهولي الهوية.

وأضاف أنه تم العثور كذلك على قدور ضغط ومواسير للتنقيط وتمديدات أرضية تُستخدم لتوصيل مياه المجاري لتلك المصانع، مؤكدًا أنه تم إعداد المحاضر اللازمة بذلك، و إتلاف المضبوطات في المواقع.