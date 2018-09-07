فيلانويفا يوجه رسالة إعتذار لجماهير الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

بعث اللاعب التشيلي ” كارلوس فيلانويفا ” محترف فريق الاتحاد، اليوم الجمعة، رسالة مصورة لجماهير ناديه، بعد البداية غير الموفقة له ولزملائه في الموسم الحالي ببطولة الأمير محمد بن سلمان.

ونشر ” فيلانويفا ” رسالة على موقع ” تويتر ” قال فيها ” مرحبا بالجميع، أود أن أشكركم على كل الدعم الذي وجدناه خلال الفترة الماضية ” .

وأضاف ” فلانويفا ” : ” أعلم أن نتائجنا لم تكن جيدة في الآونة الأخيرة، سنبذل جهداً كبيرًا في الفترة المقبلة، لتطوير الأداء وتحسين النتائج، والعودة بشكل أقوى مما سبق ” .

وناشد ” فيلانويفا ” جماهير ناديه، تقديم الدعم والمؤازرة للاعبي الفريق خلال المباراة المقبلة ببطولة الدوري أمام القادسية بمدينة جدة، التي تجمع بينهما في إطار مواجهات الجولة الثانية من المسابقة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد لم يحقق الفوز في 3 مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم، بعد خسارته 1-2 في المباراة الأولى أمام الهلال في بطولة السوبر، ثم التعادل 1-1 مع الوصل الإماراتي في البطولة العربية، قبل أن يخسر 0-1 أمام الشباب في انطلاقة الدوري.