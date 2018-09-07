بعد اعتداء ابنها عليها.. فنانة لبنانية تعلن اعتزالها

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، اعتزالها الفن، وذلك عقب تصريحاتها بأن ابنها مارك حدشيتي قد ضربها وسحلها أمام نجليها الآخريين.

وقالت ” الراسي ” في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” شكرًا لكلّ محبّ وكلّ من دعم مسيرتي الفنّيّة وكلّ من استفزني لأقدِّم الأفضل.. الآن حان وقت الوداع ” .

وكانت ” الراسي ” قد كشفت أنها تعرض للضرب على يد ابنها وسحلها أمام نجليها الآخريين، وأحد أصدقائها في المنزل بسبب خلاف نشب بينهما.

من جانبه، رد مارك ععليها عبر تسجيل صوتي، أكد فيه إن والدته كانت تضربه وهي في حالة هيتسترية وكل ما كان يفعله أنه يقوم بتهدئتها، نافياً ما قالته حول تعديه عليها.