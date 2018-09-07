بالفيديو.. مقدم برنامج وملياردير شهير يدخنان ” الحشيش ” على الهواء
فاجأ مقدم برنامج أمريكي، وملياردير شهير، الجمهور بتدخينهما الماريجوانا ” الحشيش ” وشربهما كأسًا من الويسكي على الهواء مباشرة.
واستضاف مقدم البرنامج، مؤسس شركة ” تيسلا ” الملياردير إيلون ماسك، حيث قدم له سيجارة من مادة الماريجوانا المصرح بها، وويسكي، ما أثار جدل وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه الجمهور لهما سيلًا من الانتقادات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53574 ] نشر منذ 30 دقيقة
قولة القايل // إذا لم تخشَ عاقبة الليالي ^ ولم تستحِ فااصنع ماتشاء ,,