بالفيديو.. مقدم برنامج وملياردير شهير يدخنان ” الحشيش ” على الهواء

واشنطن(صدى):

فاجأ مقدم برنامج أمريكي، وملياردير شهير، الجمهور بتدخينهما الماريجوانا ” الحشيش ” وشربهما كأسًا من الويسكي على الهواء مباشرة.

واستضاف مقدم البرنامج، مؤسس شركة ” تيسلا ” الملياردير إيلون ماسك، حيث قدم له سيجارة من مادة الماريجوانا المصرح بها، وويسكي، ما أثار جدل وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه الجمهور لهما سيلًا من الانتقادات.