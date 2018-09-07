إعلان زواج قديم يثير رواد التواصل

القاهرة(صدى):

تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إعلان طلب زواج قديم كان الأغرب على الإطلاق، وعلى الرغم من اعتياد رؤية إعلانات قديمة لمنتجات مختلفة ورؤية طريقتها التسويقية.

وكان الإعلان مدفوع من شاب يدعى ” ي. أ. ج ” عمره 23 عامًا، مصري مسلم، طويل القامة وشكله مقبول، في البداية وضع الشاب كل مميزاته الشخصية، ليجذب نظر الفتيات أو ذويهن للتفاعل معه، حيث وصف نفسه بالعصري ومرح ومن أسرة معروفة، ويعمل سكرتيرًا في مصنع معروف، وكانت من أهم مميزات “العرسان” قديمًا وظيفة ثابتة بمرتب مقبول.

وأضاف ” الشاب ” تفاصيل مرتبه وهي 18 جنيهًا، ويعتبر هذا المبلغ جيد لشاب يبدأ حياة جديدة في تلك الحقبة الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي.

وبعد ذلك وضع الشروط التي يرغب بها في زوجته، فهو يريدها غنية جدًا، رائعة الجمال، وعلى الرغم من ذلك لا يدفع لها مهرًا أو شبكة، وجاء أغرب شرط على لسان الشاب، هو أن تكون أم العروسة متوفاة.