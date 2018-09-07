أعضاء مجلس خبراء التعليم بتعليم مكة يشاركون في الزيارات الميدانية لعدد من المدارس

محمد السعران(صدى):

انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على استثمار الخبرات الرائدة التي كانت تتسلم قيادة التعليم بمكة المكرمة، فقد تأسس مجلس خبراء التعليم والذي شارك في طرح عددمن أوراق العمل التي تهدف إلى المساهمة في تطوير العمل التربوي، حيث شارك أعضاء المجلس في مبادرة (دربك أخضر) التي أطلقتها الإدراة خلال الأسبوع التمهيدي لهذا العام ١٤٣٩/١٤٤٠ هجرية ونفذ عدد من أعضاء مجلس خبراء التعليم عددا من الزيارات الميدانية للمدارس بهدف تحفيز الميدان وشحذ الهمم وإبداء المقترحات التطويرية وتقديم الرؤى والمبادرات الرائدة والوقوف على الخطط والجهود المبذولة في سبيل تحقيق بداية جادة ومتميزة مع بداية العام الدراسي

جدير بالذكر قد شارك في الزيارات كل من سعادة عضو مجلس الشورى السابق ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة السابق الأستاذ / سليمان الزايدي

وسعادة مدير عام تعليم البنات بمنطقة مكة المكرمة السابق الدكتور / عبدالعزيز العقلا وسعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة السابق الأستاذ حامدالسلمي وسعادة المساعدة للشؤون التعليمية بنات السابقة الأستاذة /حصة اللعبون.

كما شارك في الزيارات أمين مجلس خبراء التعليم والمستشار التعليمي السابق الأستاذ / عبدالرزاق الثمالي

وقد تمت ضمن مبادرة ( دربك أخضر ) زيارة المدارس التالية : الرحمانية الابتدائية بحي الهجرة و عبدالله بن أبي بكر الابتدائية بحي بطحاء قريش

والخليل بن أحمد الابتدائية بحي العوالي

والفيصلية الابتدائية بالعوالي

الحادية عشر الابتدائية لتحفيظ القرآن جنوب مكة.