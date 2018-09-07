” الإنذار المبكر ” يحذر سكان 3 مناطق من الرياح المثيرة للأتربة

الرياض (صدى):

وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، باستمرار النشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة في نجران والرياض وعسير.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الأثتين، إلى نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مستوى الرؤية الأفقية في نجران والرياض وعسير.

وأضافت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة مساء، وتنتهي الساعة السادسة صباحا في نجران وعسير ، فيما تنتهي الساعة الرابعة صباح السبت بالرياض.