اكتشف ما يحدث عند الضغط على زر تشغيل السيارة أثناء السير

أميرة خالد(صدى):

مع تطور التقنيات في السيارات أصبح الإعتماد على المفاتيح العادية في تشغيل وإطفاء المحرك قليلة في السيارات الحديثة، وأصبح تشغيل السيارات من خلال الضغط على زر للتشغيل أو من خلال البصمة، ولقد تساءل الكثير ماذا يحدث في حال ضغطنا زر تشغيل السيارة وهي تسير، وهذا ما سوف نوضحه خلال السطور التالية.

في حالة الضغط على زر Start أثناء سير السيارة بسرعة من 5 الى 10 كم/ساعة، فإن السيارة لن يتوقف محركها عن العمل.

الضغط على زر Start والسيارة تسير بسرعة 70 أو 100 أو 150 كلم/الساعة مثلاً، لن يؤثر كذلك ولن يوقف محرك السيارة عن التشغيل.

لكن إذا حدث أمر طارئ، وكانت توجد ضرورة إلى إطفاء المحرك أثناء السير، مثل توقف المكابح عن العمل، أو دواسة البنزين علقت وغيره، ولم يعد السائق يستطيع التحكم في السيارة، فكيف يتم إيقاف السيارة أثناء سيرها.

في هذه الحالة اضغط على زر التشغيل مطولاً لمدة ثانية ونصف أو لثانيتين، بعدها سيتوقف محرك السيارة عن العمل، ولن يحدث وقتها قفل لمقود القيادة، ثم قم عند التشغيل بوضع قير السيارة على وضع N.