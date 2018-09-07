تيباس: ينفي إجبار الأندية الإسبانية اللعب في أمريكا

ماجد محمد(صدى):

قال ” خافيير تيباس ” رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن أول مباراة في الدوري ستقام في الولايات المتحدة ستكون بنسبة 90 %، بين جيرونا وبرشلونة في يناير المقبل، وأن الرابطة ستجني 200 مليون يورو مقابل إقامة مباريات في أمريكا الشمالية.

وأضاف ” تيباس ” ، أن مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملك الأغلبية في نادي ” جيرونا ” شجع النادي الكتالوني على المشاركة في هذه المبادرة، كجزء من شراكة أعلنتها الرابطة الشهر الماضي، مع مجموعة ريليفنت متعددة الجنسيات للرياضة والترفيه والإعلام لمدة 15 عامًا.

وأكمل ” تيباس ” في مقابلة إذاعية اليوم، أنه لم يتم إجبار الأندية على المشاركة في مباريات بالولايات المتحدة، لافتًا إلى أن مباراة جيرونا وبرشلونة ستقام بنسبة 90 % بالولايات المتحدة، لكن الاتفاق ليس لمباراة واحدة.

وأشار ” رئيس الرابطة ” ، إلى أن المبادرة تأتي في إطار عملية أكبر من ذلك، طرحنا عملية المشاركة أمام الشركات ووافق عدد كبير منهم، لا يوجد أي إجبار لأي فريق على خوض مباراة في الموسم في الولايات المتحدة، الأندية التي تتطوع بالمشاركة ستشارك، لكن الأمر يتجاوز مجرد مباراة واحدة، بل أنها استراتيجية واتفاقات رعاية.

ولفت ” تيباس ” ، إلى أن جماهير النادي ستحصل على تذاكر سفر مجانية، لمشاهدة المباراة التي ستقام في ملعب ميامي ” دولفينز ” الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج في ميامي بفلوريدا، مؤكدًا على أن ” جيرونا ” ، الذي صعد إلى دوري الأضواء لأول مرة في 2017، إنه تلقى عرضا لمواجهة برشلونة في الولايات المتحدة لكن لم يتم تأكيده بعد.

واستطرد ” تيباس ” ، أن النادي قبل العرض، ويدرك أنها فرصة كبيرة للتوسع والنمو، ليس فقط للنادي لكن أيضا للمدينة والإقليم، هدفنا تعزيز موقعنا في الدوري، هذه المباراة ستكون خطوة أخرى على طريق المنافسة مع الأندية الكبرى، عقب كل الجهود التي بذلناها من قبل، والتي قادتنا إلى الصعود لدوري الأضواء.