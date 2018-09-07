النيابة تطلب السجن لرئيس ريال مدريد السابق

ماجد محمد(صدى):

انعقدت، اليوم الجمعة، جلسة للنظر في قضية التهرب الضريبي المتهم فيها رئيس نادي ريال مدريد السابق لورينزو سانز، حيث طالبت النيابة بالسجن 5 سنوات و6 أشهر له.

وأوضحت النيابة، أن ” سانز ” أخفى 6 ملايين يورو من هيئة الضرائب في الإقرار الضريبي لعامي 2008 و2009، ما يمثل تهرب ضريبي بقيمة مليون و244 ألفًا و823 يورو.

وطالب النيابة كذلك بإجبار زوجة لورينزو سانز على دفع مبلغ 622 ألفاً و411 يورو، مع زوجها لمصلحة الضرائب، على اعتبار أنها استفادت من إخفاء هذه الأموال.

يذك أن قيمة الأموال المستحقة على الرئيس السابق لريال مدريد، أصبحت في الوقت الحالي مليون و747 ألفاً و932 يورو.

من جانبه، أوضح ” سانز ” أن أبنائه سيتكفلون بسداد الدين للضرائب، مؤكدًا أن الإقرار الضريبي الخاص بالعامين المشار إليهما أعدها موظفين لديه رأوا أنه لا داع لذكر عملية بيع لمنزل كان يمتلكه في مدينة ملقا الإسبانية.