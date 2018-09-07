بالفيديو.. لحظة هطول الأمطار على أروقة وساحات المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

هطلت أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الحرم المكي والمنطقة المحيطة به، اليوم الجمعة ، بمنطقة مكة المكرمة.

ورصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على أروقة وساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية، وسط فرحة زوار الحرم بالأجواء الروحانية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة وعدد من مناطق المملكة.