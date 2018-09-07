بالفيديو.. لحظة هطول الأمطار على أروقة وساحات المسجد الحرام
هطلت أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الحرم المكي والمنطقة المحيطة به، اليوم الجمعة ، بمنطقة مكة المكرمة.
ورصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على أروقة وساحات المسجد الحرام والمنطقة المركزية، وسط فرحة زوار الحرم بالأجواء الروحانية.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة وعدد من مناطق المملكة.
zayr[ عدد التعليقات: 1608 ] نشر منذ 4 ساعات
االهم اجعله صيبا نافعا و غيثا عاما علي المسلمين و اغرق المنافقين في بلاد العرب.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11010 ] نشر منذ 3 ساعات
اللــــهم إجعلـــها أمطـــار خــــيرٍ وبَـرَكَـــه .🌧🌧.