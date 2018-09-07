بالفيديو.. متظاهرو البصرة ينتفضون ويحرقون القنصلية الإيرانية بالمدينة

بغداد(صدى):

أضرم المتظاهرون العراقيون، اليوم الجمعة، النار في القنصلية الإيرانية بمدية البصرة الغنية بالنفط، وذلك بعد اقتحامها في ظل انسحاب قوات الأمن من شوارع المدينة.

وتشهد البصر احتجاجات واسعة من العراقيين، حيث خرج اليوم أكثر من 20 ألف متظاهر في شوارع البصرة، تعبيرًا عن الغضب من الفقر والبطالة المنتشرة في المدينة.

وكان المتظاهرون قد حرقوا مقرات الأحزاب والحركات المدعومة من إيران، مرددين شعارات ضد ” التدخل الإيراني ” في بلادهم، وهتفوا ” إيران برا برا والبصرة حرة حر.