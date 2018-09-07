انتحار فتاة بعد إجبارها على الزواج

مليكة فؤاد(صدى):

بينما كانت تجهيزات الزواج تجرى على قدم وساق، كانت العروس المجبرة على هذه الزيجة تفكر في مستقبل مجهول ينتظرها مع شخص لا تريده.

أخذت الأفكار تأتي وتذهب في عقل الفتاة البالغة 27 عامًا من العمر، حتى قرَّرت إنهاء حياتها بتناول مادة سامة؛ وينجح الشيطان في إقناعها بالانتحار.

نقل الأهل والأقارب الفتاة التي تسكن في مدينة بشفشاون الواقعة شمال المغرب، على المستشفى لإنقاذها، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أنه تخطت مرحلة الخطر، وتم فتح تحقيق في الواقعة.