اعتماد تشكيل رابطة مشجعي الاتفاق.. وامرأة تنظم مدرج العوائل

ماجد محمد(صدى):

اعلنت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل اليوم الجمعة، اعتماد تشكيل رابطة مشجعي النادي، برئاسة فيصل الدوسري وضم أول امرأة في روابط المشجعين.

حيث عينت سارة الدوسري مسؤولةً عن تنظيم مدرج العوائل تعيين سعد القحطاني نائبًا للرئيس، وراشد العزمان أمينًا للصندوق وموسى العمري قائدًا للمدرج، وعضوية الـ37 مشجعًا.

وأكد نادي الاتفاق أن مهمة الرابطة سترتكز على العمل على زيادة شعبية الاتفاق في مختلف مناطق المملكة بأعمال وابتكارات جديدة، وزيادة نسبة الحضور الجماهيري لمبارايات الاتفاق، والحرص على تفاعل المدرّج باستمرار خلال المبارايات.