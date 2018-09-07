مزارع يضبط زوجته في أحضان رجل آخر.. وهذا مصيرها!

القاهرة(صدى):

أقدم مزارع على إنهاء حياة زوجته، اليوم، بمحافظة القليوبية المصرية بعدما ضبطها في وضع مخل مع رجل آخر خلال عودته من عمله.

وتفصيلا؛ أطلق مزارع على زوجته النار عند عودته إلى بيته وسمع صوتها من غرفة النوم وتوجه إليها فوجدها مع رجل آخر، إلا أن الرجل الذي كان معها تمكن من الفرار وعندما تأكد من وفاة زوجته توجه إلى قسم الشرطة واعترف بما حدث.

وتكثف الجهات الأمنية من تحرياتها لضبط العشيق الهارب، ونقلت الجثة إلى مستشفى شبرا العام تحت تصرف النيابة العامة.