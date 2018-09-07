السماح للجماهير الأسيوية بإختيار شعارات منتخباتها ببطولة كأس أمم آسيا 2019

نواف السالم(صدى):

سمح منظمو كأس أمم آسيا 2019، المقرر إنعقادها بدولة الإمارات العربية المتحدة يناير القادم، لجماهير المنتخبات المشاركة في البطولة، تصميم الشعارات التي ستظهر على حافلات المنتخبات أثناء البطولة.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة الآسيوية، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، تغريدة كان نصها الأتي ” 24 فريقًا، 24 شعارًا، شارك باختيار الشعار الذي سيظهر على حافلة منتخب بلادك خلال كأس آسيا 2019، لتحظى بفرصة الفوز بجوائز قيمة ” .

والجدير بالذكر أن البطولة القارية ستقام في أربع مدن إماراتية، هي ” أبو ظبي ، دبي، العين، الشارقة ” ، بدايةً من 5 يناير المقبل، وحتى الأول من فبراير.