التجارة: تقدم بلاغات المتاجر المسجلة بمعروف على تطبيق ” بلاغ تجاري “

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة و الاستثمار، اليوم الجمعة، مع استفسار مواطن عن ” قيامه بشراء ثلاث قطع عن طريق التحويل المالي عبر موقع ” إنستغرام ” و صاحب الحساب يماطل ولم استلم للأن أي شي ما العمل ؟ ” .

وأجابت ” التجارة ” على استفسار المواطن قائلة: مرحبًا بك، في حال كان المتجر حاصل على شهادة ” معروف ” أو يملك سجل تجاري تفضل برفع بلاغك مع إرفاق تفاصيل شكواك وموقع الشراء عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” هنــــا..

وأضافت ” الوزارة ” فى تغريدتها إما إذا كان خلاف ذلك يكون بلاغك من إختصاص الجهات الأمنية، للتحقق من الشهادة هنــــا..