الغذاء والدواء: عملية غلي الماء لا تشكل أي خطر على صحة الفرد

عادل الحربي (صدى):

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء الشائعات المتداولة حول أن إعادة غلي المياه تعمل على زيادةتركيز الأملاح وخفض نسبة الأكسجين ماقد يسبب ضررا على الكلى .

وأكدت ‏الهيئة أنه لاتوجد مخاطر صحية على المستهلك من خلال عملية إعادة غلي المياه، كما تخضع المياه في المملكة إلى عمليات مراقبة وفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الخليجية المعتمدة والمشتملة على حدود قصوى لتركيز الأملاح والمعادن الموجودة فيها ، مايضمن عدم تجاوز تلك التراكيز المستويات الآمنة حتى في حال إعادة غلي الماء.